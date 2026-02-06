Cisl iscritti a quota 55mila | Emergenza casa in città Uno tsunami sul lavoro

La Cisl annuncia che gli iscritti sono arrivati a 55mila, ma il problema principale resta l’emergenza casa. La città si sente sotto assedio, con un vero e proprio tsunami di difficoltà sul fronte abitativo. La federazione sindacale sottolinea come questa sia la vera emergenza del momento, molto più della crisi occupazionale. Intanto, la nuova associazione di promozione sociale, Anteas, si prepara ad aprire uno sportello dedicato, con progetti che coinvolgono diverse fasce di età e affrontano il tema del lavoro in modo globale.

La maggiore emergenza lavorativa del territorio della città metropolitana? "Quella abitativa": non ha dubbi la Cisl al momento della presentazione della sua nuova associazione di promozione sociale, Anteas, che avvierà uno sportello di orientamento e un ciclo di progetti a carattere sociale, intergenerazionale e attinente al lavoro a 360 gradi. Anteas avrà la sua sede alla Casa di quartiere Katia Bertasi in via Fioravanti: "Qui le persone potranno ricevere assistenza nelal compilazione del curriculum – entra nel dettaglio il segretario Cisl per l’area metropolitana Enrico Bassani –, nell’iscrizione ai corsi di formazione, nella ricerca di impiego, con un focus particolare sulla lingua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cisl, iscritti a quota 55mila: "Emergenza casa in città. Uno tsunami sul lavoro" Approfondimenti su Cisl Italia Incidente sul lavoro al Policlinico, Cisl e Filca: "Emergenza nazionale, servono controlli e formazione” Le priorità della Cisl nel 2026: "Emergenza abitativa, sicurezza sul lavoro, infrastrutture e coesione sociale" Le priorità della Cisl nel 2026 sono l’emergenza abitativa, la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture e la coesione sociale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cisl Italia Argomenti discussi: Record di iscritti alla Cisl della Città Metropolitana di Bologna, superata quota 55mila tessere; Cisl, iscritti a quota 55mila: Emergenza casa in città. Uno tsunami sul lavoro; Fondo Cometa: i maggiori risultati del 2025 – Federazione Italiana Metalmeccanici; Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus, la Cisl: Gli autisti devono seguire delle regole ma lasciare un bambino a terra è folle. Cisl, iscritti a quota 55mila: Emergenza casa in città. Uno tsunami sul lavoroLa maggiore emergenza lavorativa del territorio della città metropolitana? Quella abitativa: non ha dubbi la Cisl al momento della presentazione della sua nuova associazione di promozione sociale, ... ilrestodelcarlino.it La Cisl di Bologna supera i 55mila iscritti e apre uno sportello per chi cerca lavoro x.com CISL Siena rafforza il proprio ruolo con 534 iscritti in più rispetto al 2024 facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.