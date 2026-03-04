Cisal e Anief | Taglio al Villaggio dei Ragazzi scelta grave

Cisal Caserta e Anief hanno segnalato un taglio di 1,2 milioni di euro al Villaggio dei Ragazzi, provocando preoccupazioni sui servizi offerti, sui lavoratori e sulla comunità locale. Le due organizzazioni chiedono l’intervento della Regione per affrontare questa riduzione di fondi. La decisione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di chi si occupa della gestione e del sostegno alla struttura.

Cisal Caserta e Anief denunciano il taglio di 1,2 milioni al Villaggio dei Ragazzi: rischio per servizi, lavoratori e comunità, chiesto intervento della Regione Si tratta di una decisione incomprensibile e gravemente penalizzante" argomentano i sindacalisti" che rischia di compromettere in modo significativo la continuità della gestione e la qualità dei servizi erogati.

Regione taglia 1,2 milioni al Villaggio dei Ragazzi: "Scelta incomprensibile"“Nelle ore in cui, grazie all'impegno della Lega e al buon governo di centrodestra, aprirà finalmente lo svincolo autostradale di Maddaloni, volano...

Taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi, Villano contro Santangelo: "Speculazione politica"Lo scontro politico si infiamma sulla questione dei tagli ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni.

