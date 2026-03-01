Regione taglia 1,2 milioni al Villaggio dei Ragazzi | Scelta incomprensibile

La Regione ha deciso di ridurre di 1,2 milioni di euro i finanziamenti destinati al Villaggio dei Ragazzi, suscitando reazioni di sorpresa. Mentre si avvicina l'apertura dello svincolo autostradale di Maddaloni, considerato un passo importante per lo sviluppo locale, la decisione regionale segna la fine dei fondi per questa istituzione. La scelta è stata definita da alcuni come incomprensibile.

“Nelle ore in cui, grazie all'impegno della Lega e al buon governo di centrodestra, aprirà finalmente lo svincolo autostradale di Maddaloni, volano di sviluppo per la città e per l'intero territorio, la Regione decreta di fatto la fine della Fondazione Villaggio dei Ragazzi”. E' il commento del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Regione taglia 1.2 milioni al Villaggio dei Ragazzi. "Così si decreta la morte della Fondazione"

Una selezione di notizie su Regione taglia

Discussioni sull' argomento La Regione taglia 1,3 milioni di euro: a rischio l'ampliamento del parco Iris; Regione taglia 1.2 milioni al Villaggio dei Ragazzi Così si decreta la morte della Fondazione; Regione taglia 1.2 milioni al Villaggio dei Ragazzi Così si decreta la morte della Fondazione.

Regione taglia 1.2 milioni al Villaggio dei Ragazzi. Così si decreta la morte della FondazioneSantangelo attacca Fico e sfida Aveta sull’eredità di don D’Angelo. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia denuncia la riduzione dei fondi in bilancio ... casertanews.it

Due cani di grossa taglia (da 8 a 30 chilogrammi) che hanno viaggiato dall'aeroporto di Palermo a Rome Airports in un volo Aeroitalia #Sicilia #Italpress #Regione - facebook.com facebook