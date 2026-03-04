Cinturrino gli inquirenti al lavoro per ricostruire il contesto in cui si muoveva l' agente

Gli inquirenti stanno analizzando le attività di un agente coinvolto in un contesto di conflitto tra bande e lotta di potere. La procura di Milano sta cercando di ricostruire i movimenti e le azioni che l’agente avrebbe compiuto all’interno di questa situazione. Le indagini sono in corso e si concentrano sui dettagli concreti delle sue attività.

Una guerra di potere. Uno scontro tra bande. Sarebbe questa l’ultima ipotesi investigativa a cui lavora la procura di Milano. Accertata la dinamica con cui Carmelo Cinturrino, in carcere per omicidio volontario, il 26 gennaio scorso ha ucciso con un colpo di pistola Abderrahim Mansouri, ora gli inquirenti cercano di ricostruire il contesto in cui si muoveva l’agente. Nelle ultime ore ascoltati tre pusher e un detenuto che avrebbe filmato i pestaggi del poliziotto. I quattro nuovi testimoni avrebbero raccontato che Cinturrino voleva per se tutta la piazza di spaccio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rogoredo, l’agente Cinturrino in manette per omicidio volontario. E Salvini si arrampica sugli specchiIl castello di menzogne, traballante da tempo, sulla morte del pusher 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo ieri è definitivamente crollato.

Indagini sul metodo Cinturrino: Soldi e droga per evitare arresti, così funzionava il sistemaRichieste continue di soldi e droga in cambio di protezione. Un sistema in cui chi si adeguava non veniva arrestato e chi faceva resistenza finiva sotto pressione, minacciato, se non peggio. Ci sare ... milano.repubblica.it

I video delle violenze e il pizzo ai pusher: per il poliziotto Cinturrino spunta ora l’ipotesi di estorsioneLa Procura di Milano sta effettuando accertamenti sulla presunta complicità del poliziotto Cinturrino con pusher e tossicodipendenti ai quali avrebbe ... fanpage.it

Nella prossima puntata Caso Cinturrino: “Mettila da parte”, a cosa si riferiva Tanti spettatori sentono la parola “droga”. Domani sera l’audio ripulito. Mercoledì #4marzo alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI] https:// facebook

Omicidio Rogoredo, #Cinturrino risultato negativo al drug test: verifiche sui vecchi arresti "borderline" x.com