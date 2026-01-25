Continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica

Le indagini in corso mirano a chiarire i dettagli dell’incidente sul lavoro che ha causato la morte di Federico Ricci, 50 anni, avvenuto a Livorno venerdì mattina. Gli inquirenti stanno analizzando le circostanze dell’accaduto per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Vanno avanti le indagini per ricostruire momento per momento la dinamica dell’ incidente sul lavoro che è costato la vita a Federico Ricci, 50 anni, morto a Livorno venerdì mattina. È successo mentre stava scaricando un carico di tegole che aveva trasportato al deposito in via Piombanti, manovrando il braccio meccanico della gru del camion che lo ha colpito alla testa senza lasciargli scampo. Era arrivato con le tegole dalla BigMat Casarosa di Navacchio (Cascina) per scaricarle in un deposito in via Piombanti, tra viale Cestoni e via Pera. Federico Ricci aveva lavorato fino a pochi mesi prima come autotrasportatore e grazie a questa esperienza lavorativa era stato assunto alle dipendenze della BigMat Casarosa, dopo alcune settimane di formazione interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

