Rogoredo l’agente Cinturrino in manette per omicidio volontario E Salvini si arrampica sugli specchi

L’agente Cinturrino è stato arrestato per aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri, un pusher di 28 anni. Le indagini hanno rivelato che l’episodio è avvenuto durante un intervento di polizia che si è trasformato in un tragico incidente. La vicenda ha sollevato molte polemiche e ha messo in discussione le modalità di intervento delle forze dell’ordine nel quartiere di Rogoredo. La comunità aspetta risposte chiare sulla vicenda.

Il castello di menzogne, traballante da tempo, sulla morte del pusher 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo ieri è definitivamente crollato. Quando cioè l’agente Carmelo Cinturrino – quello per il quale Matteo Salvini aveva aperto una raccolta di firme, che aveva platealmente difeso sui social, che aveva trasformato nel simbolo del suo scudo legale – è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Avrebbe “ coscientemente e volontariamente ” sparato verso la “sagoma” di Mansouri, mentre questo “cercava una via di fuga”. Parole della procura di Milano, che, nonostante pressioni politiche asfissianti, non ha mai smesso di indagare su quel “poliziotto” che quasi tutti al commissariato Mecenate sapevano “chiacchierato”, ma che quasi tutti hanno coperto fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

