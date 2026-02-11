The Revenant | Il capolavoro di Iñárritu con Leonardo DiCaprio torna al cinema per il decimo anniversario

La pellicola di Iñárritu con DiCaprio torna al cinema per festeggiare i dieci anni dalla prima uscita. Dopo aver conquistato pubblico e critica, il film torna nelle sale italiane, offrendo ai fan l’occasione di rivederlo sul grande schermo. La notizia arriva da 20th Century Studios, che ha annunciato il ritorno di The Revenant – Redivivo nelle sale.

20th Century Studios ha annunciato il ritorno nelle sale cinematografiche di The Revenant – Redivivo. A dieci anni dal suo debutto originale, il kolossal diretto da Alejandro G. Iñárritu si prepara a riconquistare il grande schermo, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi nuovamente nella natura selvaggia e spietata filmata dal premio Oscar Emmanuel Lubezki. La pellicola, che nel 2016 ha trionfato agli Academy Awards portando a casa le statuette per Miglior Regia, Miglior Fotografia e, finalmente, il primo Oscar come Miglior Attore a Leonardo DiCaprio, resta un’esperienza sensoriale senza precedenti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

