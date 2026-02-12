Revenant – Redivivo torna al cinema | Le date dell’evento speciale in Italia per il decimo anniversario

Dopo l’annuncio del re-release negli Stati Uniti,  20th Century Studios  e  New Regency  hanno ufficializzato che  Revenant – Redivivo  tornerà nelle sale italiane  dal 2 al 4 marzo 2026. Un evento speciale di tre giorni per celebrare il decimo anniversario del film che ha segnato la storia recente del cinema, regalando il primo storico Oscar a  Leonardo DiCaprio  e consacrando la visione di  Alejandro G. Iñárritu. Il ritorno in sala di Revenant arriva in un momento d’oro per DiCaprio, attualmente sotto i riflettori e in lizza per un’altra statuetta come miglior attore per la sua interpretazione in  Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

