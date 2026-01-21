Il Cineclub Lunigiana presenta il calendario degli incontri e delle proiezioni per la nuova stagione. Dopo l’apertura ufficiale al Bar Giardino di Aulla con l’evento “CinCineclub”, la programmazione proseguirà con appuntamenti dedicati al cinema e alla cultura cinematografica. Un’occasione per appassionati e curiosi di condividere momenti di visione e riflessione, in un’atmosfera semplice e accogliente.

Il Cineclub Lunigiana ha inaugurato il nuovo anno sociale con la serata “ CinCineclub ” ospitata al Bar Giardino di Aulla. Un appuntamento aperto a soci, cinefili e semplici curiosi, pensato per celebrare la cultura del cinema e rafforzare il dialogo con il territorio, obiettivi dell’associazione. La serata ha registrato una partecipazione calorosa: appassionati di tutte le età hanno condiviso un brindisi per il cinema, partecipato alle conversazioni e aderito numerosi alla nuova campagna di tesseramento. Un clima di scambio e condivisione nello spirito del Cineclub Lunigiana, un luogo dove il cinema non è solo visione, ma esperienza culturale, confronto e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘Cineclub Lunigiana’ ha pronto il calendario di incontri e proiezioni

