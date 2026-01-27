Giornata della Memoria Ciclo di incontri e proiezioni a tema

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Terre del Reno ha promosso un ciclo di incontri e proiezioni dedicati alle scuole del territorio. L'iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sull'importanza della memoria storica attraverso momenti di approfondimento e confronto. Un’opportunità per promuovere la cultura della pace e del ricordo tra le nuove generazioni.

Il Comune di Terre del Reno informa che, in occasione della Giornata della Memoria di oggi, ha organizzato un percorso di incontri con le scuole del territorio, coinvolgendo gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa prevede momenti di visione e riflessione dedicati alla ricorrenza, con la proiezione del film ’ La vita è bella ’, seguita da un confronto guidato sul valore della memoria storica, sul dramma della Shoah e sull’importanza di coltivare una coscienza civile fondata sul rispetto, sulla pace e sui diritti umani. Oggi le classi della scuola secondaria di primo grado di Sant’Agostino parteciperanno all’iniziativa presso la sala consiliare del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata della Memoria. Ciclo di incontri e proiezioni a tema Approfondimenti su Giornata della Memoria Giornata della Memoria, a Cesena incontri letterari e proiezioni cinematografiche per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono incontri letterari e proiezioni cinematografiche promossi dalle istituzioni e associazioni locali. Giorno della Memoria 2026: a Genova incontri, conferenze, proiezioni e spettacoli Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sugli eventi della Shoah. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giornata della Memoria Argomenti discussi: Giornata della Memoria. Ciclo di incontri e proiezioni a tema; Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell'ITET Einaudi di Bassano del Grappa; Giorno della Memoria 2026; Classici restaurati, aperitivi con film e l'evento speciale per la Giornata della Memoria. Giornata della Memoria. Con i giovani per i giovaniMolte le iniziative in città e nel resto della provincia per ricordare l’orrore della Shoah. Appuntamenti pensati per sensibilizzare i ragazzi. lanazione.it Giorno della Memoria: gli eventi a Monza e BrianzaLa Brianza si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto con iniziative ed eventi su tutto il territorio. mbnews.it Verso la Giornata della Memoria: Minturno non dimentica e a Auschwitz-Birkenau rende omaggio alle vittime dell'Olocausto Nella giornata di oggi, il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha deposto una corona d’alloro presso il campo di concentramento d - facebook.com facebook Per non dimenticare. Giornata della #Memoria Presentate le iniziative patrocinate dalla #Presidenza del Consiglio dei #ministri. #27gennaio1945 #Auschwitz #AndreaAbodi #NoemiDiSegni #PasqualeAngelosanto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.