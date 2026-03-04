Cina e Russia minacce allo specchio dell’intelligence italiana

La relazione annuale sulla politica dell’informazione italiana per il 2026 evidenzia come Cina e Russia rappresentino fonti di minacce ibride che si sono ormai integrate nella normale dinamica di competizione tra grandi potenze. Il rapporto analizza le modalità con cui queste nazioni agiscono attraverso strumenti e strategie di intelligenza, consolidando il loro ruolo nelle attività di spionaggio e destabilizzazione.

La Relazione Annuale sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza 2026 analizza come la minaccia ibrida abbia ormai assunto la forma ordinaria della competizione tra potenze. In questo grande gioco, disinformazione, operazioni cibernetiche, spionaggio tecnologico e possibile strumentalizzazione dei flussi migratori convergono all’interno di campagne coordinate, tutte orchestrate per operare sotto la soglia del conflitto armato, sfruttando vulnerabilità cognitive, finanziarie, tecnologiche, politiche e demografiche. Russia e Cina declinano questa postura con modalità differenti ma convergenti nell’obiettivo di erodere i margini di autonomia, capacità decisionale e coesione delle democrazie occidentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

