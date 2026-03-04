Cina attore e minaccia L’intelligence italiana spiega perché

L’intelligence italiana ha pubblicato la Relazione Annuale 2026, evidenziando come la Cina sia un attore chiave nella competizione geopolitica e tecnologica mondiale. Secondo il rapporto, il paese dimostra una capacità strategica di medio-lungo periodo e utilizza strumenti ibridi per rafforzare la propria posizione internazionale. Il documento analizza le diverse dinamiche che coinvolgono la Cina nel contesto globale.

La Relazione Annuale 2026 dell’intelligence italiana delinea un quadro analitico sulla Cina, individuala come un player globale protagonista nella competizione geopolitica e tecnologica globale, caratterizzato da una capacità strategica di medio-lungo periodo e dall’uso di strumenti ibridi. Minaccia Ibrida e Strategie di Inflenza. L’intelligence identifica la Cina come uno dei principali attori della minaccia ibrida alle società democratiche. Un elemento centrale di questa impostazione è l’approccio cosiddetto “whole-of-government”, attraverso il quale Pechino utilizza in modo coordinato strumenti economici, diplomatici e informativi sotto la direzione del Partito Comunista Cinese (Ccp), con l’obiettivo di espandere la propria influenza e sostenere attività di spionaggio industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

