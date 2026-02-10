L’intelligence britannica ha lanciato un allarme su università e politica. In incontri riservati, i vertici della sicurezza del Regno Unito hanno avvertito che Cina e Russia aumentano le attività di spionaggio e interferenze nelle università del paese. Leader accademici e politici sono stati chiamati a fare attenzione, perché l’intelligence vede un rischio crescente di infiltrazioni e manovre di spionaggio da parte di attori esterni ostili.

L’intelligence britannica ha alzato il livello di guardia su università e politica. In una serie di briefing riservati e senza precedenti, i vertici della sicurezza del Regno Unito hanno avvertito leader accademici e rappresentanti politici dell’intensificarsi delle attività di interferenza e spionaggio da parte di attori statali ostili, con particolare riferimento a Cina e Russia. La minaccia. Secondo quanto riportato da The Independent, Ken McCallum, direttore generale dell’MI5, e Richard Horne, amministratore delegato del National Cyber Security Centre, hanno incontrato i vice-chancellor di oltre 70 università britanniche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spionaggio e università. L’allerta dell’intelligence UK su Cina e Russia

