Ancora un abbandono di rifiuti col camion a Coltano | Chi scarica lo fa sapendo di essere impunito

Pisatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Coltano continuano gli episodi di abbandono di rifiuti con i camion, sollevando preoccupazioni sulla mancanza di controlli efficaci. Nonostante le segnalazioni e le testimonianze dirette, le autorità sottolineano che spetta al proprietario del terreno presentare denuncia. La situazione evidenzia le difficoltà nel contrastare questo fenomeno e la percezione di impunità tra chi scarica i rifiuti illegalmente.

"L'ho visto mentre scaricava, quel furgone, e l'ho rincorso. Siamo andati dai carabinieri con il numero di targa, ma ci hanno detto che la denuncia deve farla il proprietario del terreno. Nulla di fatto, siamo punto e daccapo". Si sfoga la presidente del Comitato per la difesa di Coltano Anita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

