Ancora un abbandono di rifiuti col camion a Coltano | Chi scarica lo fa sapendo di essere impunito
A Coltano continuano gli episodi di abbandono di rifiuti con i camion, sollevando preoccupazioni sulla mancanza di controlli efficaci. Nonostante le segnalazioni e le testimonianze dirette, le autorità sottolineano che spetta al proprietario del terreno presentare denuncia. La situazione evidenzia le difficoltà nel contrastare questo fenomeno e la percezione di impunità tra chi scarica i rifiuti illegalmente.
"L'ho visto mentre scaricava, quel furgone, e l'ho rincorso. Siamo andati dai carabinieri con il numero di targa, ma ci hanno detto che la denuncia deve farla il proprietario del terreno. Nulla di fatto, siamo punto e daccapo". Si sfoga la presidente del Comitato per la difesa di Coltano Anita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Abbandono rifiuti: "Multe salate per i furbetti" - Le attività illecite in materia di smaltimento rifiuti potranno essere contrastate anche in forza del nuovo decreto ...
A Palermo ispettori ambientali contro l'abbandono dei rifiuti - Per fermare il fenomeno, purtroppo esteso, dell'abbandono dei rifiuti per strada fuori da ogni regola, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, mette in campo 37 ispettori ambientali nella "guerra", ...
SI DICE CHE… Da un post dell'assessore Marco Ielli Ginosa, abbandono dei rifiuti: 60 sanzioni per 44.000 € e una denuncia penale. In funzione il nuovo sistema di videosorveglianza Ammontano a 44.000 le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Ginosa
