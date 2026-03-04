Ci sono tanti morti La guerra si allarga missili sulla capitale | colpiti hotel e palazzi

Nella città di Baalbek, nel Libano orientale, un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale di quattro piani all’interno di un’area controllata da Hezbollah, provocando numerose vittime. La guerra si sta espandendo con missili che colpiscono anche la capitale, danneggiando hotel e palazzi. Un boato ha interrotto l’alba della città, rendendo evidente l’intensificarsi dei combattimenti nella regione.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio dell’alba nella città di Baalbek, nel Libano orientale, dove un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale di quattro piani all’interno di un’area sotto il controllo di Hezbollah. Le prime notizie sono arrivate dai media statali libanesi, che hanno parlato di una scena devastante, con interi nuclei familiari travolti dal crollo della struttura. L’agenzia di stampa ufficiale National News Agency ha riferito che “aerei nemici hanno preso di mira un edificio di quattro piani all’alba”, precisando che l’immobile si trovava in un complesso abitativo nel quartiere di Al Matraba. Pochi... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Medio Oriente, la guerra si allarga: raid su Beirut, missili sul Golfo. Decine di mortiTeheran, 2 marzo 2026 – Il conflitto in Medio Oriente si estende oltre l’asse Iran–Israele e coinvolge in modo crescente Libano e monarchie del...

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti. La Mezzaluna Rossa: 'Finora 555 morti'Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio...

Una selezione di notizie su sono tanti

Discussioni sull' argomento Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; I corpi senza nome dei morti in Ucraina; Il precario sollievo della morte di un dittatore; Migranti, tre anni dalla strage di Cutro: la memoria diventi responsabilità.

"Ci sono tanti motivi nel mondo per cui dobbiamo batterci, sicuramente non questo bacio e non la censura. È stato un momento bellissimo di super amicizia. Siamo molto affini, ci siamo trovate bene" Levante dopo l'esibizione e la performance a Sanremo nella facebook

“Museo dei Bambini: io sono favorevole come tanti altri nel quartiere. Senza fare la voce grossa” x.com