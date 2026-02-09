È morto a 93 anni Giancarlo Dettori, uno dei volti più amati del teatro italiano. La notizia ha fatto il giro delle redazioni questa mattina, portando tristezza tra chi lo aveva conosciuto sul palco o in tv. Con la sua voce e il suo modo di interpretare, aveva lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Ora la sua scomparsa apre un grande vuoto nel panorama culturale italiano.

È morto all’età di 93 anni Giancarlo Dettori, storico protagonista del teatro italiano e volto noto anche della radio e della televisione. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia, con un messaggio intenso e poetico: «Si è compiuto il tempo. Un’era lunga novantatré anni si dissolve nell’eterno, e il mio pianto diventa preghiera». Il dolore dei familiari si intreccia al ricordo pubblico di un artista che ha segnato intere generazioni. Il figlio Carlo ha voluto salutare il padre con parole cariche di amore e spiritualità, sottolineando il legame profondo che univa Giancarlo Dettori alla moglie Franca Nuti, attrice e compagna di una vita: «Ora sei con la tua Franchina, nel luogo dove l’amore non conosce separazione». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati”. Addio a un mito italiano: il suo volto indimenticabile, il triste annuncio

Approfondimenti su Giancarlo Dettori

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giancarlo Dettori

Argomenti discussi: Addio a Mario Pironti, l'avvocato che ha fatto conoscere football americano e baseball a Salerno; Mondo del calcio in lutto, addio a Nicolas Giani: una carriera di promozioni e una malattia incurabile; È morto Fabio Scuto, firma storica del Fatto Quotidiano sul Medio Oriente; Addio a Angelo Ottani, bandiera del Modena e incubo calcistico di Sivori.

Addio al noto politico italiano: Ci ha lasciati improvvisamenteLutto nel mondo della politica, è morto all’età di 92 anni Salvatore Mazzaracchio, ex assessore regionale, deputato e senatore. Il cordoglio di Fratelli D’Italia. Lutto nel mondo della politica: è mor ... notizie.it

Addio ad Antonino Zichichi: lo scienziato e star della tv ci ha lasciati a 96 anniAntonino Zichichi è morto a 96 anni. Fisico delle particelle, divulgatore e figura controversa della scienza italiana. lanotiziagiornale.it

La cantante e il motociclista si sono lasciati senza troppi clamori, ma adesso stanno emergendo dei retroscena sul loro addio. Ecco cosa è successo facebook

Addio a Cristino de Vera. Ci ha lasciati questo fine settimana un artista immenso, profondamente innamorato dell’Italia. Ricordiamo con onore la mostra a lui dedicata due anni fa nella nostra Sala Dalí. Se ne va un grande amico dell’Italia e un maestro del sile x.com