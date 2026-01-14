Ci ha lasciati Addio alla ministra italiana il drammatico annuncio

È stata annunciata la scomparsa di Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e figura di rilievo del panorama politico e sindacale italiano. La sua morte, avvenuta questa mattina all’età di 76 anni, rappresenta una perdita significativa per il mondo della politica e del sindacato. La famiglia ha confermato la triste notizia, ricordando con rispetto il suo impegno e la sua lunga carriera.

La scomparsa di Valeria Fedeli e l'annuncio della famiglia. È scomparsa questa mattina, all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, storica dirigente sindacale, esponente di primo piano della sinistra italiana ed ex ministra dell'Istruzione nel governo guidato da Paolo Gentiloni. La notizia del decesso è stata resa nota dai familiari, che hanno comunicato la sua morte mantenendo il massimo riserbo sulle circostanze e sul luogo della scomparsa. Con la morte di Valeria Fedeli si chiude una lunga stagione di impegno civile, politico e sindacale, che l'ha vista protagonista in ruoli diversi, ma sempre centrali, all'interno del mondo del lavoro, delle istituzioni e dei movimenti per i diritti.

