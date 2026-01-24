Accoltellato in centro a San Benedetto fermato il presunto aggressore | 27enne operato resta gravissimo

Nel centro di San Benedetto, un uomo di 27 anni è stato accoltellato ieri sera. Sul luogo, i carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell'aggressione, avvenuta vicino alla Caritas. Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato operato ed è in condizioni gravissime. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire i motivi dell'episodio.

