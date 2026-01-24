Accoltellato in centro a San Benedetto fermato il presunto aggressore | 27enne operato resta gravissimo
Nel centro di San Benedetto, un uomo di 27 anni è stato accoltellato ieri sera. Sul luogo, i carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell'aggressione, avvenuta vicino alla Caritas. Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato operato ed è in condizioni gravissime. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire i motivi dell'episodio.
SAN BENEDETTO - I carabinieri hanno fermato al Ponterotto vicino alla Caritas di San Benedetto il presunto autore dell'accoltellamento di un giovane di 27 anni avvenuto ieri sera in centro.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Fermato il presunto autore dell'accoltellamento di ieri sera a San Benedetto. Giovane operato, condizioni sempre graviI carabinieri di San Benedetto hanno fermato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto ieri sera in centro.
Accoltellato in centro a San Benedetto, 27enne in gravi condizioni. Paura per l'escalation di violenzaA San Benedetto, un giovane di 27 anni è stato colpito con un'arma da taglio nel centro cittadino ed è attualmente in condizioni critiche.
San Benedetto, la violenza non si ferma. Uno accoltellato in centro, l’altro in terra alla stazioneInterventi intorno alle 19.30 tra viale Moretti e la stazione ferroviaria. Un 27enne ferito da arma da taglio e un altro uomo trovato a terra. Ipotesi collegamento ... lanuovariviera.it
Un accoltellato in pieno centro. Caccia all’aggressoreUn altro cittadino straniero accoltellato nel centro di San Benedetto, sull’isola pedonale fra viale Moretti e via Paolini. Si ... msn.com
