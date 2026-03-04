Chivu si lamenta dopo Como-Inter | Poco tempo per preparare questa partita Per noi troppe critiche

Dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como, il tecnico dell'Inter ha espresso insoddisfazione per il breve tempo a disposizione per preparare la partita, aggiungendo che la squadra riceve molte critiche. Ha commentato la situazione senza entrare nei dettagli delle cause, sottolineando solo le difficoltà logistiche e il clima di contestazione che circonda la squadra.