Chivu si lamenta dopo Como-Inter | Poco tempo per preparare questa partita Per noi troppe critiche
Dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como, il tecnico dell'Inter ha espresso insoddisfazione per il breve tempo a disposizione per preparare la partita, aggiungendo che la squadra riceve molte critiche. Ha commentato la situazione senza entrare nei dettagli delle cause, sottolineando solo le difficoltà logistiche e il clima di contestazione che circonda la squadra.
Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia con il Como si è tolto un sassolino dalla scarpa ricordando le tante critiche che accompagnano lui e la sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Como-Inter, Chivu ammette: Non una bella partita, poi il messaggio per il derbyCristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Como e Inter ... spaziointer.it
Chivu spiega l'Inter tutti in difesa: In emergenza ci prendiamo il pareggioIl tecnico nerazzurro commenta il pari senza reti nel match di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com
Como-Inter finisce senza reti: tutto rimandato a San Siro x.com
#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook