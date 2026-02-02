Di Canio punta il dito contro Conte | Fa la pantomima sugli infortuni poco credibile quando si lamenta

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Canio critica duramente Conte, accusandolo di fare scena sugli infortuni del Napoli. L’ex calciatore ha detto che il tecnico viola la realtà e si lamenta troppo, cercando di attirare l’attenzione sui problemi fisici dei giocatori. La polemica si accende subito dopo la vittoria contro la Fiorentina, e i toni tra i due si fanno sempre più caldi.

Di Canio attacca Conte per la sua narrazione sugli infortuni del Napoli dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Poco credibile quando si lamenta, fa la pantomima sugli infortuni".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Di Canio Cont?

Di Canio furioso punta il dito contro Barella: “Dov’è la fame?”

L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…”

Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Donald Trump è stato accusato di essere un

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Di Canio Cont?

Argomenti discussi: Di Canio: C'è una caratteristica che accomuna l'Inter di Inzaghi a quella di Chivu, quando serve la palla va spedita in tribuna; L’angolo dell’avversario | Torres, le chiavi della sfida alla Ternana; Il Panathinaikos ci riprova, dopo Calabria punta un altro terzino italiano: richiesta per Gallo. La posizione del Lecce; Simone Inzaghi guarda in Italia per l'attacco: l'Al-Hilal ha messo gli occhi su una punta del Genoa.

di canio punta ilDi Canio attacca Conte: Fa pantomima sugli infortuni! De Bruyne rotto dopo 8 giornate, mica 70Gli infortuni del Napoli non fanno che aumentare di partita in partita e Paolo Di Canio non lesina critica nei confronti di Antonio Conte, che puntualmente sottolinea le tante defezioni che deve front ... msn.com

Di Canio: La Juventus è dominante contro le squadre abbordabiliPaolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della prestazione della Juventus contro il Parma: A parte i gol, tanti, ma sono tutti coinvolti, Conceicao dalla parte opposta arriva ... tuttojuve.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.