Di Canio punta il dito contro Conte | Fa la pantomima sugli infortuni poco credibile quando si lamenta

Di Canio critica duramente Conte, accusandolo di fare scena sugli infortuni del Napoli. L’ex calciatore ha detto che il tecnico viola la realtà e si lamenta troppo, cercando di attirare l’attenzione sui problemi fisici dei giocatori. La polemica si accende subito dopo la vittoria contro la Fiorentina, e i toni tra i due si fanno sempre più caldi.

Di Canio attacca Conte per la sua narrazione sugli infortuni del Napoli dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Poco credibile quando si lamenta, fa la pantomima sugli infortuni".

