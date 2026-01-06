Chiude il sottopasso per lavori di manutenzione

Il sottopasso di via della Guerrina sarà chiuso mercoledì 7 gennaio per lavori di manutenzione straordinaria. Durante questa giornata, la circolazione nel sottopasso monzese sarà vietata, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza degli interventi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente questa chiusura.

Lavori di manutenzione straordinaria nel sottopasso di via della Guerrina. Nella giornata di mercoledì 7 gennaio divieto di circolazione nel sottopasso monzese.Lo comunica il Comune di Monza sul sito. "Per lavori di manutenzione straordinaria, il 7 gennaio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 17:00

