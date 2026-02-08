Klaebo vince lo skiathlon a Milano Cortina 2026 | sesto oro olimpico Graz ottavo

Johannes Klaebo conquista lo skiathlon a Milano Cortina 2026, portando a casa il suo sesto oro olimpico. Lo sciatore norvegese domina la gara in Val di Fiemme e si conferma uno dei più grandi di sempre. Per lui, un’altra vittoria che si aggiunge a una carriera già ricca di successi. Graz chiude ottavo.

Johannes Klaebo firma la prova maschile di skiathlon in Val di Fiemme e sale a sei ori olimpici in carriera. Nella seconda gara degli sci stretti ai Giochi di Milano Cortina 2026, il norvegese precede il francese Desloges e il connazionale Nyenget. Ottavo Davide Graz, miglior azzurro; più indietro Pellegrino. La prova maschile di skiathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 parla ancora norvegese. A Tesero, in Val di Fiemme, Johannes Klaebo rispetta i pronostici e conquista l’oro nella gara che prevede 10 km a tecnica classica seguiti dal cambio di sci e altri 10 km a skating. Il fuoriclasse scandinavo resta sempre nelle posizioni di testa e decide la corsa a circa mezzo chilometro dal traguardo, quando cambia ritmo e fa il vuoto alle sue spalle.🔗 Leggi su Sportface.it

Francesca Lollobrigida ha regalato un grande successo all’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

