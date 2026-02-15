Lisa Vittozzi vince il primo storico oro per l' Italia nel Biathlon

Da agi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon, grazie alla sua vittoria nella gara di inseguimento ai Giochi di Milano Cortina. La sua prestazione eccezionale ha fatto la storia dello sport azzurro, portando a casa un risultato mai raggiunto prima nel biathlon olimpico. Durante la competizione, Vittozzi ha dimostrato grande determinazione, migliorando il suo tempo e mantenendo la calma anche nelle fasi più difficili.

AGI - Un oro per la storia.   Lisa Vittozzi  ha vinto la gara dell'inseguimento del  biathlon  ai  Giochi olimpici di Milano Cortina ed è  la  prima volta per l'Italia in un'olimpiade per i l biathlon. Lo ha fatto ad Anterselva in Alto Adige, 'mecca' del biathlon. Lisa Vittozzi, sappadina, ha trionfato in 30'11"8 dopo una  gara perfetta al tiro e sugli sci. Trascinata da migliaia di tifosi accorsi alla 'Südtirol Arena' di Anterselva, la portacolori dei carabinieri si è lasciata alle spalle la norvegese Maren Kirkeeide di quasi mezzo minuto (28"8), un  distacco enorme  in questo format di gara. Il trionfo e il podio della gara. 🔗 Leggi su Agi.it

lisa vittozzi vince il primo storico oro per l italia nel biathlon

© Agi.it - Lisa Vittozzi vince il primo storico oro per l'Italia nel Biathlon

Lisa Vittozzi vince uno storico oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali: non era mai successo

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina.

Italia a 22 medaglie: storico oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 km di biathlon

Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una prestazione impeccabile nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittozzi vicina al podio nella sprint di Anterselva: Lisa è 5/a, Kirkeeide brucia Michelon e Jeanmonnot; Vittozzi si ferma a 17 dal podio, Kirkeeide vince la Sprint sotto la neve; Chi sono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, le regine del biathlon italiano; Delusione per Lisa Vittozzi nell'individuale di biathlon.

lisa vittozzi vince ilLisa Vittozzi nella storia, trionfa nell'inseguimento e conquista il primo oro olimpico del biathlon azzurroMagnifica Lisa. É oro Vittozzi nell’inseguimento femminile del biathlon ad Anterselva, con la sappadina che stampa la gara della vita nel giorno più importante, sciando ... ilgazzettino.it

Lisa Vittozzi vince uno storico oro nel biathlon alle Olimpiadi Invernali: non era mai successoVittozzi vince l'oro nell'inseguimento del biathlon e sfata il tabù dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali: prima di lei non ci era riuscito nessuno ... fanpage.it