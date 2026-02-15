Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia nel biathlon, grazie alla sua vittoria nella gara di inseguimento ai Giochi di Milano Cortina. La sua prestazione eccezionale ha fatto la storia dello sport azzurro, portando a casa un risultato mai raggiunto prima nel biathlon olimpico. Durante la competizione, Vittozzi ha dimostrato grande determinazione, migliorando il suo tempo e mantenendo la calma anche nelle fasi più difficili.

AGI - Un oro per la storia. Lisa Vittozzi ha vinto la gara dell'inseguimento del biathlon ai Giochi olimpici di Milano Cortina ed è la prima volta per l'Italia in un'olimpiade per i l biathlon. Lo ha fatto ad Anterselva in Alto Adige, 'mecca' del biathlon. Lisa Vittozzi, sappadina, ha trionfato in 30'11"8 dopo una gara perfetta al tiro e sugli sci. Trascinata da migliaia di tifosi accorsi alla 'Südtirol Arena' di Anterselva, la portacolori dei carabinieri si è lasciata alle spalle la norvegese Maren Kirkeeide di quasi mezzo minuto (28"8), un distacco enorme in questo format di gara. Il trionfo e il podio della gara. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lisa Vittozzi vince il primo storico oro per l'Italia nel Biathlon

