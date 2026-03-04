Chieti celebra i 40 anni dell' agenzia immobiliare Cavallo

A Chieti, l’agenzia immobiliare Cavallo ha festeggiato i suoi 40 anni di attività con una cerimonia di premiazione svoltasi sabato 28 febbraio. Alla celebrazione hanno partecipato il sindaco e l’assessore del Comune locale, che hanno presenziato all’evento dedicato a questo importante traguardo. L’agenzia, presente nel settore immobiliare da quattro decenni, ha accolto i riconoscimenti ufficiali durante l’iniziativa.

Un tributo al fondatore Giuseppe con sindaco e assessore. Una delle prime agenzie del territorio cittadino Cavallo, storica realtà del settore immobiliare cittadino, candidata al riconoscimento nell'albo delle attività storiche deve tutto ak suo fondatore, Giuseppe Cavallo, Pino per chi gli ha voluto bene: pioniere dell'intermediazione immobiliare soprattutto nella zona bassa della città. Fu lui, nel 1986, ad avviare quello che sarebbe diventato un punto di riferimento stabile per il mercato locale, introducendo un nuovo modello professionale basato su serietà, radicamento territoriale e rapporto diretto la clientela. Per oltre un decennio guidò personalmente l'attività, costruendo una reputazione che ancora oggi rappresenta il patrimonio più solido dell'agenzia.