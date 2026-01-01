I botti di Capodanno fanno crollare l' insegna dell' agenzia immobiliare

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, un’esplosione di petardi ha causato il crollo dell’insegna dell’agenzia immobiliare Area Casa, situata in via Gaetano Andreozzi. L’episodio evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio e l’impatto che possono avere sulla sicurezza degli edifici e delle attività commerciali nel centro cittadino.

Capodanno, il prefetto: "il dispositivo per i botti ha funzionato. Napoli città accogliente ha risposto in modo straordinario" - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è soddisfatto delle azioni messe a punto nel dispositivo di controllo sui botti di Capodanno. napolitoday.it

Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischi - A poche ore dalla fine del 2025 e dall’inizio del 2026, è quasi tutto pronto per i festeggiamenti. tg24.sky.it

Botti di Capodanno, quattro feriti a Messina: amputate due dita ad un 37enne - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.