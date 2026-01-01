I botti di Capodanno fanno crollare l' insegna dell' agenzia immobiliare
Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, un’esplosione di petardi ha causato il crollo dell’insegna dell’agenzia immobiliare Area Casa, situata in via Gaetano Andreozzi. L’episodio evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio e l’impatto che possono avere sulla sicurezza degli edifici e delle attività commerciali nel centro cittadino.
Danni per l’esplosione di petardi di Capodanno ad Aversa. Le deflagrazioni dei fuochi d’artificio hanno fatto saltare l’insegna dell’agenzia immobiliare Area Casa, in via Gaetano Andreozzi e a due passi da piazza Vittorio Emanuele. Fortunatamente non si registrano feriti per l’episodio che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Notte di capodanno tranquilla nei Pronto Soccorso, i botti non fanno feriti a Modena /VIDEO
Leggi anche: "Non sparate botti per festeggiare, sono vietati e fanno male a tanti": l'appello dell'ex consigliere Di Paolo
Crollo di una palazzina a Lamezia, tre indagati per il cedimento di via Galluppi – notizie.
I botti di Capodanno fanno crollare l'insegna dell'agenzia immobiliare - Le deflagrazioni dei fuochi d’artificio hanno fatto saltare l’insegna dell’agenzia immobiliare Area Casa, in via Gaetano Andreozzi e a due ... casertanews.it
Capodanno, il prefetto: "il dispositivo per i botti ha funzionato. Napoli città accogliente ha risposto in modo straordinario" - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è soddisfatto delle azioni messe a punto nel dispositivo di controllo sui botti di Capodanno. napolitoday.it
Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischi - A poche ore dalla fine del 2025 e dall’inizio del 2026, è quasi tutto pronto per i festeggiamenti. tg24.sky.it
Botti di Capodanno, quattro feriti a Messina: amputate due dita ad un 37enne - facebook.com facebook
A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.