I botti di Capodanno fanno crollare l' insegna dell' agenzia immobiliare

Da casertanews.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Aversa, un’esplosione di petardi ha causato il crollo dell’insegna dell’agenzia immobiliare Area Casa, situata in via Gaetano Andreozzi. L’episodio evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio e l’impatto che possono avere sulla sicurezza degli edifici e delle attività commerciali nel centro cittadino.

Danni per l’esplosione di petardi di Capodanno ad Aversa. Le deflagrazioni dei fuochi d’artificio hanno fatto saltare l’insegna dell’agenzia immobiliare Area Casa, in via Gaetano Andreozzi e a due passi da piazza Vittorio Emanuele. Fortunatamente non si registrano feriti per l’episodio che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

