Forza la porta dell' agenzia immobiliare e ruba arrestato

Nella notte di domenica 11 gennaio 2026, la polizia di Quinto è intervenuta in via Gianelli a seguito di un furto presso un'agenzia immobiliare. Un uomo, dopo aver forzato la porta, è stato visto uscire con un oggetto e tentare di aprire altre porte. L'intervento ha portato all'arresto dell'autore, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Intervento della polizia intorno alle 23.30 di domenica 11 gennaio 2026 in via Gianelli a Quinto, dove gli operatori si sono messi alla ricerca di un uomo, che era stato visto accedere a un'agenzia immobiliare, forzando la porta, per poi uscire poco dopo con qualcosa in mano e tentare di aprire.

