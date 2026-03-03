Cortona torna Chianina & Syrah | protagonista il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp

A Cortona torna l'evento “Chianina & Syrah” dal 6 all'8 marzo, con un focus sul Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp. La manifestazione propone cooking show, talk e approfondimenti sulla qualità delle carni e dei vini locali, coinvolgendo chef e esperti del settore. L’appuntamento mette in evidenza la tradizione gastronomica della zona e la relazione tra prodotti tipici e territori.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Cooking show, talk, conoscenza e qualità: tutto questo è “Chianina & Syrah”, che da venerdì 6 a domenica 8 marzo accenderà i riflettori su quello che, negli anni, si è dimostrato un connubio perfetto fatto di eccellenza. Protagonista dell’edizione 2026 sarà, come di consueto, il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, che insieme ai produttori del Syrah di Cortona DOC e dei Syrah d’Italia porterà tra gli ospiti la qualità della carne certificata, con cooking show e laboratori. Un appuntamento che unirà il gusto alla conoscenza, g razie anche alla presenza di chef stellati che, per l’occasione, prepareranno piatti dai sapori unici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

