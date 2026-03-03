Le agenzie di viaggio segnalano che sono stati cancellati più di mille voli, soprattutto verso le destinazioni in Asia e nell’Oceano Indiano. Le cancellazioni riguardano diverse compagnie aeree e sono state registrate nelle ultime settimane. La situazione crea disagi per i viaggiatori e influenza le prenotazioni. Le criticità sono concentrate principalmente sulle rotte che collegano le principali città di queste regioni.

Lo scenario internazionale fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando forti ripercussioni sul traffico aereo internazionale, che sta vedendo attualmente la chiusura dello spazio aereo in diversi Paesi del Medio Oriente e la cancellazione di oltre 1.000 voli, in particolare negli hub di Dubai, Abu Dhabi e Doha. Esprime la sua preoccupazione il referente per le Agenzie di Viaggio di Confcommercio Pisa Maurizio Nardi in merito alla crisi in corso nelle aree di Iran e Medio Oriente. "Attualmente lo scenario è ancora gestibile sul piano operativo, la criticità maggiore riguarda i passeggeri che devono effettuare scali negli aeroporti mediorientali interessati dalle limitazioni al traffico aereo e chi viaggia verso destinazioni asiatiche o dell’Oceano Indiano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le agenzie di viaggio in allarme: "Già cancellati oltre mille voli . Criticità su Asia e Oceano Indiano"

Medio Oriente, Confcommercio: “Criticità per chi viaggia verso Asia e Oceano Indiano"Pisa, 2 marzo 2026 - “Lo scenario internazionale fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando...

Attesa super tempesta di neve a New York: cancellati oltre mille voliUna super tempesta di neve sta rendendo i viaggi del dopo Natale estremamente pericolosi in alcune zone del Nordest degli Stati Uniti, ed in...

Altri aggiornamenti su Oceano Indiano

Temi più discussi: Le agenzie di viaggio in allarme: Già cancellati oltre mille voli . Criticità su Asia e Oceano Indiano; Iran: bloccati viaggi anche verso Thailandia, Maldive, e destinazioni asiatiche. Migliaia di viaggiatori rischiano di perdere quanto pagato; Iran: tanti toscani colpiti dalla chiusura dello spazio aereo; Iran, italiani bloccati in aeroporto alle Maldive: Siamo in 200, ci sentiamo abbandonati.

Fiscalità Agenzie di Viaggio, Guida aggiornata 2026 per le Tmc (ritenute sulle commissioni da maggio)Tutte le nuove regole fiscali in arrivo per le agenzie viaggi o Tmc, in Italia nel 2026. Dalle ritenute alle commissioni ... missionline.it

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio: il MEF rinvia al 1° maggioDifferimento al 1° maggio 2026 per la ritenuta d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio, tour operator e mediatori marittimi e aerei. pmi.it

ZANZIBAR SETTEMBRE 2026 NUOVA APERTURA – Club Anaya Zanzibar 5S Un angolo di paradiso tra l’Oceano Indiano e una vegetazione lussureggiante Un resort esclusivo per chi desidera comfort, relax e servizi di altissimo livello. Parten - facebook.com facebook

Nel 1870 Lucia Cupis e cinque consorelle lasciarono l’Italia affidandosi alla sola Provvidenza. Da Trieste a Suez, dall’Oceano Indiano al Mar della Cina, tra tempeste e burrasche, il loro viaggio fu un attraversamento dell’ignoto. Il 12 aprile approdarono a Hon x.com