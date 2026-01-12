Chi sono i Pasdaran i guardiani della rivoluzione che controllano l’Iran

I Pasdaran, conosciuti anche come Guardiani della Rivoluzione, sono un’organizzazione militare e politica di fondamentale importanza in Iran. Fin dalla loro nascita, hanno svolto un ruolo chiave nel mantenimento del potere e nel controllo delle attività interne ed esterne del paese. In un contesto di crescenti tensioni internazionali e sfide interne, i Pasdaran rimangono un punto di riferimento stabile nel sistema di governo iraniano.

In queste ore l’Iran affronta crescenti tensioni internazionali e pressioni interne. I Pasdaran rimangono l’architrave del sistema di potere, gestendo sia le operazioni militari regionali che il controllo della popolazione. Quando parliamo di Iran e del suo governo, un nome ricorre costantemente: i Pasdaran. Ma chi sono veramente? Dietro questo termine persiano si nasconde il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, una struttura paramilitare che dal 1979 rappresenta il vero braccio armato del regime degli ayatollah. La loro storia inizia il 1° febbraio 1979, all’indomani del ritorno in patria dell’ ayatollah Khomeini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

