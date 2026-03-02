Il 2 marzo 2026, a Roma, si discute di Iran concentrandosi su figure come i pasdaran, gli ayatollah e i Guardiani della Rivoluzione. Questi termini rappresentano componenti chiave del sistema politico e militare iraniano, spesso citati nei media e nei rapporti internazionali. La discussione mira a chiarire il ruolo e la funzione di queste entità nel contesto della situazione attuale del paese.

Roma, 2 marzo 2026 - Parlare oggi dell’Iran implica fare i conti con un immaginario sedimentato, in cui dominano le immagini della guerra, del fondamentalismo e della repressione. Complice una narrativa spesso semplificata, questo richiamo iconico non restituisce pienamente la complessità dei processi storici e politici che hanno attraversato il Paese. La storia iraniana, infatti, non può essere ridotta al regime attuale, ma va letta alla luce di una pluralità di fattori, interni ed esterni, che ne hanno plasmato l’evoluzione. Solo a partire da questa prospettiva è possibile comprendere, almeno in parte, gli eventi odierni e le dinamiche che contribuiscono a definire il futuro dell’Iran e della regione mediorientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono pasdaran, ayatollah e Guardiani della Rivoluzione: glossario dell’Iran per leggere la guerra

Chi sono i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione che controllano l’IranIn queste ore l’Iran affronta crescenti tensioni internazionali e pressioni interne.

Iran, l’Unione europea designa i Guardiani della rivoluzione come terroristi“’Terroristico’ è il termine giusto per definire un regime che reprime nel sangue le legittime proteste dei suoi cittadini”, ha commentato la...

Aggiornamenti e notizie su Guardiani della Rivoluzione.

Temi più discussi: Chi sono i Guardiani della rivoluzione e perché sono nel mirino; Iran, chi sono i guardiani della Rivoluzione: il corpo d'élite degli ayatollah; Pasdaran, chi sono i guardiani della Rivoluzione iraniani; Khamenei, l’ayatollah da 40 anni alla guida dell’Iran e la partita per la sua successione.

Chi sono i Guardiani della rivoluzione e perché sono nel mirinoIl Corpo dei Pasdaran è stato istituito dall'ayatollah Khomeini per garantire la sicurezza interna del regime. Chi ne fa parte ha una fede incrollabile ... avvenire.it

Iran, chi sono i guardiani della Rivoluzione: il corpo d'élite degli ayatollahLa formazione del gruppo risale al 1979, anno di fondazione della Repubblica islamica, voluta dallo stesso ayatollah Ruhollah Khomeini e, dopo avere ricoperto un ruolo importante nel conflitto tra ... ansa.it

#BREAKING Il generale dei Guardiani della Rivoluzione Majid Ebnelreza è stato nominato ministro a interim della Difesa dell'Iran x.com

I guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato che vendicheranno la morte di Khamenei con "l'operazione offensiva più feroce nella storia" del Paese - facebook.com facebook