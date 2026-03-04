Chi l’ha visto? stasera mercoledì 4 marzo | la morte di Gessica Disertore

Stasera, mercoledì 4 marzo, alle 21.20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di 'Chi l'ha visto?'. Federica Sciarelli si occuperà del caso di Gessica Disertore, una giovane chef che lavorava su una nave da crociera e che era molto soddisfatta della sua esperienza lavorativa.

Stasera, mercoledì 4 marzo, torna 'Chi l'ha visto?' in onda alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli tratterà il caso di Gessica Disertore, la giovane lavorava come chef su una nave da crociera ed era felice di questa esperienza. Ma i genitori ricevono una telefonata con la notizia che si è suicidata.

Fentanyl e Morte su Crociera: La Famiglia di Gessica Disertore Incalza, Chiede Nuove Indagini e Perizie Approfondite.La famiglia di Gessica Disertore, la giovane chef di 27 anni scomparsa il 17 febbraio 2026 a bordo di una nave da crociera della Disney, chiede...

Morte Gessica Disertore, il gip decide sull’archiviazione: scontro tra Procura e familiariUdienza a Bari sull’opposizione alla richiesta di archiviazione: i familiari contestano la tesi del suicidio e sollevano dubbi su autopsia, esame...

Gessica Disertore morta sulla nave da crociera: l'ombra del Fentanyl e i punti oscuri, tutti i dubbi sul suicidioIl caso di Gessica Disertore a Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 4 marzo alle 21,20 su Rai 3. La giovane lavorava come chef su una ... leggo.it

Gessica Disertore morta a 27 anni sulla nave da crociera, il legale: Non può essere suicidio, troppo fentanyl nel sanguePer la procura di Bari la giovane si sarebbe tolta la vita, ma secondo i familiari ci sarebbero diverse anomalie nelle indagini. L'avvocato: Era in uno stato di sedazione profonda, perdita di coscien ... today.it

Oggi in edicola sul settimanale #Giallo un articolo di Laura Marinaro Giornalista Crime sul caso di Gessica Disertore . Giustizia per Gessica Avv.Mariatiziana Rutigliani Criminologa facebook

Fentanyl nel sangue della barese Gessica Disertore: la famiglia chiede nuove indagini. La 27enne morì su una nave da crociera Disney - News x.com