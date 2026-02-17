Fentanyl e Morte su Crociera | La Famiglia di Gessica Disertore Incalza Chiede Nuove Indagini e Perizie Approfondite

La famiglia di Gessica Disertore, la giovane chef di 27 anni morta il 17 febbraio 2026 su una nave Disney, ha deciso di richiedere nuove verifiche dopo aver scoperto tracce di fentanyl nel suo corpo. La famiglia sostiene che ci siano ancora molti misteri da chiarire e chiede perizie più approfondite per capire cosa sia successo davvero a bordo. Un dettaglio che solleva sospetti riguarda un farmaco sospetto trovato tra le sue cose, che potrebbe aver influito sulla sua morte.

Fentanyl a Bordo: La Morte di Gessica Disertore e la Richiesta di Verità della Famiglia. La famiglia di Gessica Disertore, la giovane chef di 27 anni scomparsa il 17 febbraio 2026 a bordo di una nave da crociera della Disney, chiede ulteriori indagini sulla sua morte. La scoperta di tracce di fentanyl nel suo sangue ha riaperto il caso, sollevando dubbi sulla tesi del suicidio sostenuta inizialmente dalla Procura di Bari e spingendo i genitori a cercare la verità sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. L’udienza di oggi presso il Tribunale di Bari ha visto la famiglia, attraverso il proprio legale, insistere per una perizia più approfondita.🔗 Leggi su Ameve.eu

