Morte Gessica Disertore il gip decide sull’archiviazione | scontro tra Procura e familiari

Il giudice ha deciso di archiviare il caso sulla morte di Gessica Disertore, 27 anni, trovata senza vita il 27 settembre a bordo di una nave da crociera. La decisione ha provocato una disputa tra la Procura e i familiari della giovane, che continuano a chiedere risposte chiare. La famiglia di Gessica si è presentata in tribunale, chiedendo di approfondire le circostanze del suo decesso.

Udienza a Bari sull’opposizione alla richiesta di archiviazione: i familiari contestano la tesi del suicidio e sollevano dubbi su autopsia, esame tossicologico e indagini Resta aperto il nodo sulla morte di Gessica Disertore, la 27enne di Triggiano trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo della nave da crociera su cui lavorava. Da una parte c'è la tesi della Procura di Bari, che ritiene si sia trattato di suicidio, dall’altra la famiglia della giovane, che respinge con forza questa tesi e chiede ulteriori approfondimenti investigativi. Ieri si è svolta davanti al gip di Bari l’udienza in camera di consiglio sull’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal legale che assiste il padre e il fratello della ragazza.🔗 Leggi su Baritoday.it

