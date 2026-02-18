Morte Gessica Disertore il gip decide sull’archiviazione | scontro tra Procura e familiari
Il giudice ha deciso di archiviare il caso sulla morte di Gessica Disertore, 27 anni, trovata senza vita il 27 settembre a bordo di una nave da crociera. La decisione ha provocato una disputa tra la Procura e i familiari della giovane, che continuano a chiedere risposte chiare. La famiglia di Gessica si è presentata in tribunale, chiedendo di approfondire le circostanze del suo decesso.
Udienza a Bari sull’opposizione alla richiesta di archiviazione: i familiari contestano la tesi del suicidio e sollevano dubbi su autopsia, esame tossicologico e indagini Resta aperto il nodo sulla morte di Gessica Disertore, la 27enne di Triggiano trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo della nave da crociera su cui lavorava. Da una parte c'è la tesi della Procura di Bari, che ritiene si sia trattato di suicidio, dall’altra la famiglia della giovane, che respinge con forza questa tesi e chiede ulteriori approfondimenti investigativi. Ieri si è svolta davanti al gip di Bari l’udienza in camera di consiglio sull’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal legale che assiste il padre e il fratello della ragazza.🔗 Leggi su Baritoday.it
Fentanyl e Morte su Crociera: La Famiglia di Gessica Disertore Incalza, Chiede Nuove Indagini e Perizie Approfondite.La famiglia di Gessica Disertore, la giovane chef di 27 anni morta il 17 febbraio 2026 su una nave Disney, ha deciso di richiedere nuove verifiche dopo aver scoperto tracce di fentanyl nel suo corpo.
Leggi anche: Morte di Francesco Estatico: il gip di Benevento decide sull’opposizione della famigliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il giallo di Gessica Disertore, morta sulla crociera Disney: Fentanyl nel sangue, non può essersi suicidata; Fentanyl nel sangue di Gessica Disertore, morta nella crociera Disney: famiglia insiste per indagini; Troppo Fentanyl nel sangue, non poteva suicidarsi. La famiglia di Gessica Disertore chiede nuove indagini sulla morte della chef a bordo della nave Disney; Fentanyl nel sangue della barese Gessica Disertore: la famiglia chiede nuove indagini. La 27enne morì su una nave da crociera Disney.
Ventidue anni fa la morte di Gessica, Gip si riserva l'archiviazione per suicidioSarà il gip di Bari Giuseppe De Salvatore a decidere se archiviare come suicidio il caso della morte di Gessica Disertore, la 27enne di Triggiano (Bari) trovata senza vita il 27 settembre 2023 sulla n ... rainews.it
Il giallo di Gessica Disertore, morta sulla crociera Disney: Fentanyl nel sangue, non può essersi suicidataNel sangue di Gessica Disertore, 27enne trovata morta nel 2023 su una nave Disney al largo di Porto Rico, è stata riscontrata la presenza di fentanyl ... fanpage.it
Sarà il gip di Bari Giuseppe De Salvatore a decidere se archiviare come suicidio il caso della morte di Gessica Disertore, la 27enne di Triggiano (Bari) trovata senza vita il 27 settembre 2023 sulla nave da crociera Disney Fantasia su cui lavorava, o se disporre facebook
Italiana morta su una nave da crociera: "C'era Fentanyl sul sangue di Gessica" #bari x.com