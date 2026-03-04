Stasera, mercoledì 4 marzo 2026, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione inizia alle 21,20 e si occupa di casi di persone scomparse e di eventi legati a situazioni di difficile spiegazione. La puntata si concentra su vari casi attuali e su approfondimenti relativi a persone scomparse nel territorio.

Questa sera – mercoledì 4 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso di Gessica Disertore sarà al centro della puntata. La giovane lavorava come chef su una nave da crociera ed era felice di questa esperienza. Ma i genitori ricevono una telefonata con la notizia che si è suicidata. Per i familiari non è possibile e si oppongono alla richiesta di archiviazione. Si scopre che Gessica ha ingerito una quantità di fentanyl tale che sarebbe rimasta sedata e senza forze. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi l'ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3

