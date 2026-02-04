Puntata-4-Febbraio-2026 Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto?” con una nuova puntata condotta da Federica Sciarelli. L’appuntamento è alle 21,20, come sempre. La trasmissione riparte con le storie di persone scomparse e misteri irrisolti, mantenendo il suo ruolo di punto di riferimento per chi cerca risposte. La puntata di questa sera si preannuncia ricca di servizi e aggiornamenti sugli ultimi casi.

. Questa sera – mercoledì 4 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il terribile omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, la scorsa estate: se ne parlerà stasera perché è iniziato il processo contro Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, e il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica. “Lui sa bene quello che fa, programma ogni suo passo, aveva un piano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 febbraio 2026 su Rai 3

Approfondimenti su Chi lha visto

Ecco le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto? in onda il 21 gennaio 2026 su Rai 3.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Chi lha visto

Argomenti discussi: Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 4 febbraio 2026; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 28 gennaio; Processo Kaufmann, il caso Daniela Ruggi e l'omicidio di Franka Ludwig a Chi l'ha visto; Chi l'ha Visto, la nuova consulenza informatica di Garlasco e la svolta su Federica Torzullo: le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni Chi l'ha visto?, l'omicidio di Anastasia e Andromeda: tutti i dettagli e gli interrogativi sul processoDal processo contro Francis Kaufmann al ritrovamento del teschio di Daniela Ruggi, ecco tutti i retroscena sui casi più chiacchierati del momento. libero.it

Chi l'ha visto? Anticipazioni: dal processo Kaufmann ai casi di Daniele Ruggi e Franka LudwigInfine l'omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni: in carcere il compagno e una complice. Ma il dubbio è che ci possano essere altre vittime: ... affaritaliani.it

Questa sera a “Chi l’ha visto” Franka Ludwig uccisa per intascare la polizza: Nuove testimonianze inedite, ci sono altre vittime Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [VIDEO INTEGRALE] https://bit.ly/3Me8ncm - facebook.com facebook