Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2026 su Rai 3
. Questa sera – mercoledì 14 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o è una messinscena? Sulla vicenda torna “Chi l’ha visto?” proponendo testimonianze inedite. 🔗 Leggi su Tpi.it
