Chi ha fatto l' affare migliore per il 2027 dopo il GP di Buriram?

Dopo il Gran Premio di Buriram, si parla molto di chi abbia concluso l’affare migliore per il 2027. La corsa in Thailandia ha fatto emergere discussioni tra i piloti sul loro percorso sportivo, mentre la stagione corrente potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle squadre. Sono stati analizzati i possibili sviluppi e le mosse future di alcuni dei protagonisti in pista.

Il recente gp di thailandia ha acceso riflessioni tra i piloti sul proprio futuro sportivo, in una stagione che potrebbe segnare nuove direzioni per le squadre e le relative scelte contrattuali. Le prestazioni viste in pista hanno alimentato considerazioni su chi, entro il 2027, potrebbe cambiare casacca o consolidare un legame già definito. Le dinamiche tra Aprilia, Ducati, Honda e gli altri costruttori emergono come elemento chiave per interpretare le decisioni a medio termine dei protagonisti della classe regina. Tra le conferme più significative spicca il rinnovo di Marco Bezzecchi con Aprilia per il 2027 e il 2028, un accordo molto atteso che premia la continuità in Noale e coincide con una stagione che ha visto il romagnolo dominante in alcune prove, inclusa la pole e la vittoria nel weekend thailandese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

MotoGP, mercato 2027. Come cambiano le quotazioni di piloti e aziende dopo il GP di Thailandia?In MotoGP si corre su un doppio fronte, sia per il Mondiale 2026 che per assicurarsi la miglior posizione nel 2027.

Bezzecchi e Aprilia dominano il GP Thailandia: trionfo a Buriram con Acosta 2°, Ducati fuori dal podioMarco Bezzecchi apre la MotoGP 2026 con una vittoria autoritaria nel GP Thailandia: Aprilia imprendibile a Buriram con 4 moto in top-5, Acosta...

