Chi ha fatto l' affare migliore per il 2027 dopo il GP di Buriram?
Dopo il Gran Premio di Buriram, si parla molto di chi abbia concluso l’affare migliore per il 2027. La corsa in Thailandia ha fatto emergere discussioni tra i piloti sul loro percorso sportivo, mentre la stagione corrente potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle squadre. Sono stati analizzati i possibili sviluppi e le mosse future di alcuni dei protagonisti in pista.
Il recente gp di thailandia ha acceso riflessioni tra i piloti sul proprio futuro sportivo, in una stagione che potrebbe segnare nuove direzioni per le squadre e le relative scelte contrattuali. Le prestazioni viste in pista hanno alimentato considerazioni su chi, entro il 2027, potrebbe cambiare casacca o consolidare un legame già definito. Le dinamiche tra Aprilia, Ducati, Honda e gli altri costruttori emergono come elemento chiave per interpretare le decisioni a medio termine dei protagonisti della classe regina. Tra le conferme più significative spicca il rinnovo di Marco Bezzecchi con Aprilia per il 2027 e il 2028, un accordo molto atteso che premia la continuità in Noale e coincide con una stagione che ha visto il romagnolo dominante in alcune prove, inclusa la pole e la vittoria nel weekend thailandese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
MotoGP, mercato 2027. Come cambiano le quotazioni di piloti e aziende dopo il GP di Thailandia?In MotoGP si corre su un doppio fronte, sia per il Mondiale 2026 che per assicurarsi la miglior posizione nel 2027.
Bezzecchi e Aprilia dominano il GP Thailandia: trionfo a Buriram con Acosta 2°, Ducati fuori dal podioMarco Bezzecchi apre la MotoGP 2026 con una vittoria autoritaria nel GP Thailandia: Aprilia imprendibile a Buriram con 4 moto in top-5, Acosta...
Tutti gli aggiornamenti su Chi ha fatto l'affare migliore per il....
Discussioni sull' argomento Fondo estero, emirati e super rendimenti: l’affare Cdp-Mubadala; Raspadori, Conte voleva il suo ritorno: un fattore ha fatto sfumare l’affare – GdS; Osimhen e la Juve, l’affare (per ora) è impossibile: la firma che pesa come un macigno; André-Milan a rischio tribunale? Un affare da 17 milioni, ma il Corinthians ha fatto dietrofront.
Dal 2021 al 2025 i fondi aperti battono (e nettamente) titoli di StatoL'analisi di Morningstar per Huffpost: chi avesse investito cinque anni fa in Fondi aperti o Etf specializzati in Energia avrebbe fatto un grosso ... huffingtonpost.it
C’è chi dice che dovrebbero essere tutelati, ma c’è anche chi dice che il docente ha sbagliato e ha pagato con la sospensione, e che è giusto venga adesso reintegrato. facebook
Cosa confonde chi invoca Giuliano Vassalli sulla separazione delle carriere (di V. Musacchio) x.com