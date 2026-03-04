Chi è Mojtaba Khamenei il figlio della Guida Suprema iraniana che guidò la repressione del 2009

Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, è spesso menzionato tra i possibili candidati alla successione alla guida dell’Iran. È il secondogenito del leader supremo e viene associato alle operazioni di repressione svolte nel 2009. La sua figura è al centro di molte discussioni pubbliche e media, senza che siano stati ancora annunciati ufficialmente piani di successione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la successione alla guida dell’Iran c’è quello di Mojtaba Khamenei, secondogenito dell’ayatollah Ali Khamenei. La sua eventuale (per alcuni osservatori già formalizzata, ndr) nomina a Guida Suprema della Repubblica Islamica rappresenterebbe un passaggio senza precedenti nella storia del sistema politico iraniano: una trasmissione del potere all’interno della stessa famiglia, che darebbe alla teocrazia una dimensione quasi dinastica. L’ipotesi ha spinto alcuni osservatori a sottolineare la contraddizione storica. L’analista iraniana Farnaz Sabet ha sintetizzato la questione con una battuta amara: se la notizia fosse confermata, l’Iran si troverebbe in una situazione paradossale, perché sia il regime islamico sia una parte dell’opposizione condividerebbero una logica monarchica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

