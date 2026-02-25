Chi è Lillo co-conduttore di Sanremo 2026 nella serata dei duetti | Io e Greg dovevamo inventarci qualcosa per campare La svolta a un passo dalla pensione

“Dovevamo inventarci qualcosa per campare e allora una sera io e Greg siamo saliti sul palcoscenico di un locale romano e ci siamo buttati. E la gente rideva. E rideva. E io pensavo: “Ma si divertono davvero tanto”. E siamo andati avanti ed è nata questa cosa di culto a Roma”. Non sa si bene cosa sia Pasquale Petrolo, più conosciuto come Lillo, in alternativa come Posaman, 63 anni (sessantatre??), romano con genitori del Sud. Un cabarettista? Un cantante? Un attore? Un intrattenitore? Un conduttore radiofonico? Un amico buffo un po’ spigliato? Difficile dirlo. Perché non sta fermo un attimo e non riesci mai a inquadrarlo in modo preciso. Lillo fa ridere, probabilmente, proprio perché la sua comicità è una specie di filo sospeso sul nulla, un’eterna attesa che la gag successiva sia più divertente (e spesso non lo è) di quella precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

