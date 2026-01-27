Marcello Sacchetta conferma la crisi con Giulia Pauselli | È un momento di riflessione vorrei mantenerlo

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di riflessione, Marcello Sacchetta ha confermato la crisi con Giulia Pauselli, sottolineando l’intenzione di mantenere la privacy sulla situazione. Dopo settimane di silenzio e senza contenuti condivisi sui social, il ballerino ha deciso di affrontare pubblicamente la questione, offrendo chiarezza sul loro rapporto senza entrare in dettagli eccessivi.

Dopo settimane di indiscrezioni e l'assenza di contenuti di coppia sui social, Marcello Sacchetta rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Pauselli. Le parole in un'intervista: "Arrivato alla mia età mi sento solo di spingere, vivermi il presente e progettare il futuro per mio figlio".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli in crisi, “hanno deciso di prendersi spazio”

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, la crisi “durissima”. Lei: “Non voglio aggiungere rumore al dolore”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta conferma la crisi con Giulia Pauselli: È un momento di riflessione, vorrei mantenerloDopo settimane di indiscrezioni e l'assenza di contenuti di coppia sui social, Marcello Sacchetta rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Pauselli ... fanpage.it

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, finita: parla il ballerino, ammissioni amareMarcello Sacchetta rompe il silenzio sulla rottura con Giulia Pauselli: le prime dichiarazioni pubbliche del ballerino L'articolo Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, finita: parla il ballerino, ammi ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.