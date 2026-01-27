Marcello Sacchetta conferma la crisi con Giulia Pauselli | È un momento di riflessione vorrei mantenerlo

In un momento di riflessione, Marcello Sacchetta ha confermato la crisi con Giulia Pauselli, sottolineando l’intenzione di mantenere la privacy sulla situazione. Dopo settimane di silenzio e senza contenuti condivisi sui social, il ballerino ha deciso di affrontare pubblicamente la questione, offrendo chiarezza sul loro rapporto senza entrare in dettagli eccessivi.

