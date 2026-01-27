marcello sacchetta e giulia pauselli sono in crisi arriva la conferma di lui

In un momento di difficoltà, Marcello Sacchetta ha confermato la crisi della sua relazione con Giulia Pauselli. La notizia, riportata da fonti attendibili, sottolinea la delicatezza della situazione tra i due. Questa conferma rappresenta un passo importante per comprendere eventuali sviluppi futuri, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio.

A seguito delle indiscrezioni di Gabriele Parpiglia e le segnalazioni di Deianira Marzano, ora ne abbiamo la certezza: Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi. A fare chiarezza e rivelare cosa è successo è stato il ballerino in un’intervista a Vanity Fair. Il coreografo ha confidato che stanno attraversando “un momento di riflessione”. La crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli è arrivata dopo la nascita del loro bambino e dopo anni in cui hanno si sono mostrati innamorati e complici. Durante un’intervista a Vanity Fair, Marcello Sacchetta ha parlato della sua vita privata dichiarando che si tratta, per l’appunto, di un periodo di riflessione e vorrebbe restasse tale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

