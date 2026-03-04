Chi è il soccorritore accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza | Assurdo tutti malati gravi non c’entro nulla

Un giovane di 27 anni, soccorritore di Forlì, è stato accusato di aver causato la morte di cinque anziani durante trasporti in ambulanza. L'uomo afferma di essere innocente, definendo tutto assurdo, e sottolinea che i pazienti erano in condizioni cliniche molto critiche. Inoltre, evidenzia che alcune delle morti si sono verificate solo giorni dopo il trasporto, e in un caso era alla guida dell’ambulanza.

Il 27enne di Forlì parla di sfortuna sottolineando le condizioni gravi dei pazienti e il fatto che alcune morti contestate sono avvenute solo giorni dopo il trasporto: "In un caso era addirittura al volante dell'ambulanza".