Chi è il primo italiano accusato di aver ucciso civili a Sarajevo per svago | camionista di destra e cacciatore

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, è il primo italiano sotto inchiesta per aver ucciso civili a Sarajevo tra il 1992 e il 1995. La procura di Milano lo ha iscritto nel registro degli indagati, accusandolo di aver partecipato a quei crimini durante la guerra in Bosnia. È un caso che fa scalpore, perché si tratta di un ex camionista, di destra e appassionato di caccia, che ora si trova al centro di un’inchiesta penale. La vicenda riaccende il

Un 80enne di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è il primo indagato dalla Procura di Milano per i "safari" di Sarajevo, tra il 1992 e il 1995. Ex autotrasportare, nostalgico dell'estrema destra e appassionato di armi, si sarebbe vantato della "caccia umana".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sarajevo Cacciatore

Ex camionista 80enne indagato a Sarajevo per aver partecipato a safari umani: «Cecchino di estrema destra»

Un ex camionista di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta.

Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Friulano 80enne indagato per omicidio. «Ex camionista, di estrema destra, armato»: chi è

Un uomo di 80 anni di Pordenone dovrà presentarsi in tribunale a Milano per rispondere delle accuse legate a un’indagine sui cecchini italiani che avrebbero sparato su bambini, donne e anziani a Sarajevo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sarajevo Cacciatore

Argomenti discussi: Ranking Atp, Alcaraz perderà 500 punti su Sinner: la classifica aggiornata; Il tabellone dell'Australian Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Passler primo caso di doping a Milano Cortina: chi è l’azzurra del biathlon nipote d’arte; Sanremo 2026, chi vince (al primo ascolto): Ditonellapiaga, Fulminacci e Maria Antonietta & Colombre nel podio della sala stampa.

Chi è Edmundsson, primo calciatore delle Far Oer della Serie A. Ma non il primo in Italia...Non è nuovo l'Hellas Verona a sorprendere con dei singolari colpi di mercato e anche in questa sessione invernale non ha disatteso le aspettative.. tuttomercatoweb.com

Chi è Erfan Soltani: il primo manifestante condannato a morte in Iran per la Guerra contro DioErfan Soltani è un giovane manifestante iraniano di 26 anni, arrestato giovedì 8 gennaio durante le proteste a Karaj. Di lui si conosce pochissimo: secondo le informazioni disponibili, sarebbe ... quotidiano.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.