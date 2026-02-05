Chi è il primo italiano accusato di aver ucciso civili a Sarajevo per svago | camionista di destra e cacciatore

Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, è il primo italiano sotto inchiesta per aver ucciso civili a Sarajevo tra il 1992 e il 1995. La procura di Milano lo ha iscritto nel registro degli indagati, accusandolo di aver partecipato a quei crimini durante la guerra in Bosnia. È un caso che fa scalpore, perché si tratta di un ex camionista, di destra e appassionato di caccia, che ora si trova al centro di un’inchiesta penale. La vicenda riaccende il

