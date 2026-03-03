Jardim Flamengo | ecco il allenatore dopo Filipe Luis

Il Flamengo ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Leonardo Jardim come nuovo allenatore dopo le dimissioni di Filipe Luis. La società ha scelto questa soluzione per guidare la squadra nella prossima fase della stagione. Jardim subentra a seguito di un cambio di allenatore, con l’obiettivo di rafforzare il progetto tecnico e migliorare i risultati. La presentazione ufficiale è prevista nelle prossime ore.

Il Flamengo avanza con una mossa strategica che segna l'inizio di una nuova fase tecnica. Leonardo Jardim è stato scelto come nuovo timoniere della squadra, con l'obiettivo di offrire una guida di livello internazionale in un contesto estremamente competitivo. Il tecnico porta con sé una metodologia basata su una preparazione accurata e su un calcio propositivo, pronta a integrarsi con un organico di talento per spingere la formazione verso traguardi importanti. L'intesa è stata raggiunta su tutti i fronti. Jardim ha accettato i termini contrattuali e il progetto sportivo presentato dalla dirigenza. L'accordo è a lungo termine, valido fino al giugno 2027, e ufficializza l'ingresso dell'allenatore nel progetto tecnico del club.