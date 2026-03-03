Incredibile al Flamengo | esonerato Filipe Luis dopo una vittoria per 8-0 in semifinale!

Al Flamengo, Filipe Luis è stato sollevato dall'incarico dopo una vittoria per 8-0 in semifinale. La decisione arriva a causa di un inizio di stagione considerato deludente, nonostante il risultato positivo ottenuto nell'ultimo appuntamento. La scelta ha sorpreso molti, considerando il momento favorevole in cui si è verificata. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di allenatore senza ulteriori dettagli.

La dura vita dell'allenatore. L'esonero è sempre dietro l'angolo. Ma se arriva dopo una vittoria per 8-0, ovviamente fa più rumore. È quanto è accaduto a Filipe Luis, ormai ex tecnico del Flamengo, già sulla graticola e ora ufficialmente cacciato dal club brasiliano. A far notizia è ovviamente il tempismo infelice della decisione. I rossoneri avevano infatti appena sconfitto 8-0 il Madureira nella semifinale del campionato Carioca. La stampa brasiliana afferma che la decisione della dirigenza non è certamente dovuta a quest'ultimo risultato, bensì agli altri, visto che questo è stato, finora, il peggior inizio di stagione degli ultimi 10 anni, con due titoli già persi (Supercoppa e Recopa). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Flamengo, ufficiale: Filipe Luis esonerato dopo le due finali perse?????? Filipe Luis has been informed by Flamengo about club decision to sack him with immediate effect.

