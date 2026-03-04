Che fine ha fatto Dele Alli dopo l'esperienza al Como | il Tottenham gli offre una possibilità

Dopo l’esperienza al Como, Dele Alli si trova di nuovo nel centro sportivo del Tottenham, dove si sta allenando. Il club londinese, che lo aveva lanciato in carriera, gli offre ora un’opportunità per recuperare la forma fisica. Alli, quindi, sta lavorando con la squadra che lo ha cresciuto, sperando di riprendere il ritmo.