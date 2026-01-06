Che fine ha fatto Machado leader venezuelana scaricata da Trump che ora gli offre il Nobel per la Pace

A ottobre, Maria Corina Machado ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, riconoscimento per il suo impegno politico in Venezuela. Inaspettatamente, ha dedicato il premio a Donald Trump, ringraziandolo per il sostegno alla sua causa contro il governo di Nicolás Maduro. Questa svolta ha suscitato molte riflessioni sulla figura di Machado e sul ruolo internazionale nella crisi venezuelana.

A ottobre, Maria Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace e l'ha dedicato a Donald Trump, per il suo supporto alla causa dell'opposizione venezuelana a Nicolas Maduro. Ora che Maduro è stato arrestato, il presidente Usa ha detto che Machado non potrebbe guidare il Paese. La leader, in un'intervista, ha affermato che vorrebbe "dare a lui" il Nobel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; L'attacco Usa, la cattura di Maduro, l'ipotesi Machado: cosa succede in Venezuela; Meloni e la telefonata con María Corina Machado: ora una transizione pacifica e democratica.

Venezuela: premio Nobel Machado, 'tornerò per porre fine alla tirannia' - La vincitrice del premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, ha dichiarato che farà "del suo meglio" per tornare in Venezuela e porre fine alla "tirannia" nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Maduro Fooled By...? Machado Reveals She Flew Undetected On A Private Jet To Oslo | Trump News

Venezuela: “È arrivata l’ora della libertà” – María Corina Machado chiama alla mobilitazione La leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, lancia un appello forte e chiaro: mobilitazione generale per una transizione democratica e fine d - facebook.com facebook

Quando ho visto Maria Corina Machado raggiungere Stoccolma per ritirare il meritato Nobel per la pace, ho capito che qualcosa si era incrinato – non nella storia, ma nell’equilibrio che la storia finge di poter imporre a lungo. In un paese come il Venezuela, do x.com