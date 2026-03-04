ChatGPT crolla Claude vola | boom di disinstallazioni

Negli ultimi giorni, il settore dell’intelligenza artificiale ha assistito a un rapido cambiamento con molte persone che hanno disinstallato ChatGPT, mentre invece Claude ha visto un aumento di installazioni. Questo episodio ha provocato una forte reazione tra gli utenti, portando a un mutamento improvviso nelle preferenze e nell’uso delle diverse piattaforme di intelligenza artificiale. La situazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e professionisti del settore.

Gli ultimi giorni hanno visto il mondo dell’intelligenza artificiale scosso da un episodio inaspettato, che ha attirato l’attenzione degli utenti a livello globale. Tutto è iniziato con un confronto tra il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth e il CEO di Anthropic, Dario Amodei, culminato in un incontro la scorsa settimana. Il governo americano chiedeva maggiore flessibilità nell’impiego dei modelli AI per scopi di sicurezza nazionale, mentre Anthropic ha ribadito limiti precisi: nessuna tecnologia destinata a sorvegliare la popolazione o a controllare sistemi d’arma autonomi senza supervisione umana. L’incontro non ha portato a un accordo, con Anthropic che ha mantenuto la propria posizione e il Dipartimento della Difesa che ha rinunciato all’utilizzo della tecnologia. 🔗 Leggi su Billipop.com

