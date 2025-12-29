Tasse ferme e bilancio in pareggio in Bassa Romagna | oltre 7 milioni di euro per gli investimenti

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 nella seduta del 22 dicembre. Le tasse rimangono ferme e il bilancio si presenta in pareggio, con oltre 7 milioni di euro destinati agli investimenti. Questa decisione riflette l’impegno dell’ente nel garantire stabilità finanziaria e sostenere lo sviluppo territoriale.

Nella seduta di lunedì 22 dicembre il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Il bilancio è stato approvato con i voti favorevoli dei gruppi Centro sinistra per la Bassa Romagna, Vivi Bagnara, Alleanza Verdi sinistra - Partito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Tasse ferme e bilancio in pareggio in Bassa Romagna: oltre 7 milioni di euro per gli investimenti Leggi anche: Fondazione del Monte oltre 6 milioni di investimenti per il 2026: risorse per Ravenna e Bassa Romagna Leggi anche: Bilancio comunale 2026. Tasse e tariffe ferme, dall’evasione 1,7 milioni: "Manovra di crescita" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasse; Cagliari, via libera al bilancio di previsione | Zedda: Nessun aumento tasse; La giunta dà il via libera all’accordo integrativo per il personale del Comune di Verona; Passa il bilancio di previsione | nessun aumento delle tasse. BILANCIO MODENA, TESTO APPROVATO. TASSE FERME E NESSUN INDEBITAMENTO - E’ stato approvato con il voto a favore dei gruppi di maggioranza e quello contrario delle opposizioni il bilancio di previsione del comune di Modena. tvqui.it

Rimini approva il bilancio 2026-2028: tasse ferme e 94 milioni di investimenti - Tra le novità: l’ acquisizione del diritto di superficie dell’ex Colonia Murri e l’avvio della procedura di ... msn.com

Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasse - 2028: per i sangiulianesi non ci sarà alcun ... msn.com

Morciano di Romagna, bilancio: Rinascita boccia i conti e replica ad Agostini “Tasse ferme No, sono al massimo” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.