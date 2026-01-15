Cervia vara il bilancio | tasse ferme per i redditi medio-bassi oltre 42 milioni per gli investimenti
Cervia presenta il nuovo bilancio, confermando tasse stabili per i redditi medio-bassi e investimenti per oltre 42 milioni di euro. Le risorse derivano dalla riorganizzazione del personale e dalla tassa di soggiorno, senza variazioni su Imu e Irpef per le fasce più basse. La gestione mira a mantenere equilibrio finanziario e sostenibilità, garantendo servizi efficienti per la comunità locale.
Recupero di risorse dalla riorganizzazione del personale, milioni in entrata dalla tassa di soggiorno e nessun aumento per Imu e Irpef (per redditi medio-bassi). A questo si aggiunge un pacchetto di investimenti da oltre 42 milioni di euro. Sono questi alcuni dei punti salienti del Bilancio di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Tasse ferme e bilancio in pareggio in Bassa Romagna: oltre 7 milioni di euro per gli investimenti
Leggi anche: Bilancio comunale 2026. Tasse e tariffe ferme, dall’evasione 1,7 milioni: "Manovra di crescita"
Cervia vara il bilancio: tasse ferme per i redditi medio-bassi, oltre 42 milioni per gli investimenti - Critica la lista Cervia ti Amo: "Rischio di impugnazione e ricorso" ... ravennatoday.it
Cervia, Bilancio di previsione 2026-2028: servizi garantiti, investimenti per la città e no aumento tasse per redditi bassi - La Giunta comunale di Cervia ha approvato lo schema del Bilancio di previsione 2026–2028, un documento che, dichiarano, "conferma una scelta politica ... ravennanotizie.it
Discover Cervia Milano Marittima facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.