Cervia vara il bilancio | tasse ferme per i redditi medio-bassi oltre 42 milioni per gli investimenti

Cervia presenta il nuovo bilancio, confermando tasse stabili per i redditi medio-bassi e investimenti per oltre 42 milioni di euro. Le risorse derivano dalla riorganizzazione del personale e dalla tassa di soggiorno, senza variazioni su Imu e Irpef per le fasce più basse. La gestione mira a mantenere equilibrio finanziario e sostenibilità, garantendo servizi efficienti per la comunità locale.

Cervia, Bilancio di previsione 2026-2028: servizi garantiti, investimenti per la città e no aumento tasse per redditi bassi - La Giunta comunale di Cervia ha approvato lo schema del Bilancio di previsione 2026–2028, un documento che, dichiarano, "conferma una scelta politica ... ravennanotizie.it

